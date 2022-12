Wie aus einer Mitteilung vom Dienstag hervorgeht, hat das Unternehmen in den USA einen Zulassungsantrag für Aprocitentan gestellt. Mit dem Wirkstoff werden Patienten behandelt, die an schwer kontrollierbarem Bluthochdruck leiden. Nachdem Idorsia bereits die Zulassung für sein Schlafmittel Quviviq (Daridorexant) in den USA, der EU und der Schweiz sowie für Pivlaz (Clazosentan) in Japan zur Behandlung von Hirnblutungen erhalten hat, wäre dies dann das dritte zugelassene Medikament.