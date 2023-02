Mitteleschaffung angekündigt

Per Ende Dezember verfügte das Biotechunternehmen über Barmittel in Höhe von 466 Millionen Franken nach 695 Millionen per Ende September. Angesichts dieser Liquidität und der aktuellen Prognose für 2023 erwartet das Unternehmen, in naher Zukunft Barmittel aufzunehmen, heisst es in der Mitteilung weiter.