Das Biotechunternehmen Idorsia kann sein Schlafmittel Quviviq in den USA künftig einem breiteren Patientenpublikum anbieten. Wie die Gesellschaft am Montag berichtete, hat der US-Gesundheitsanbieter CVS das Mittel per sofort in die Performance Drug List (PDL) aufgenommen.

10.07.2023 07:49