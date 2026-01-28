So kündigte das Biotechunternehmen am Mittwoch an, eine exklusive Lizenz- und Liefervereinbarung mit der brasilianischen Gesellschaft EMS für Quviviq in Lateinamerika abgeschlossen zu haben. Im Zuge der Vereinbarung erhalte Idorsia eine Gesamtvergütung in Höhe von 20 Millionen US-Dollar für die Umsetzung der Vereinbarung, die erste Einreichung des Zulassungsantrages und die Markteinführung von Quviviq. Zudem stünden Idorsia der Lieferpreis zuzüglich zweistelliger Lizenzgebühren auf den Nettoumsatz in Brasilien und Mexiko zu.