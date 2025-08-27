Zur Begleichung lieferte Idorsia neue Schuldverschreibungen im Gesamtwert von 762 Millionen sowie rund 8 Millionen Aktien und 8 Millionen Warrants. Zusätzlich wird laut Mitteilung eine Equity-Line über bis zu 20 Millionen Aktien eingerichtet, die bis Februar 2026 läuft und die Liquidität bis ins Jahr 2027 sichern soll.