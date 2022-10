Derweil erzielte das Unternehmen Einnahmen in der Höhe von 43 Millionen Franken. Mit dem Schlafmittel Quviviq (Daridorexant) erzielte Idorsia einen Umsatz von rund 2,3 Millionen Franken. Das Mittel zeige ein beschleunigtes Wachstum und der Umsatz spiegle nicht die Volumenstückzahl wider, da eine breite kommerzielle Abdeckung verhandelt werde. "Gemessen an den Neuverschreibungen wird Quviviq bald das führende Originalpräparat gegen Insomnie in den USA sein", wird CEO Jean-Paul Clozel zitiert. "Wir sind auf dem besten Weg, Daridorexant zu einem weltweiten Produkt zu machen." Die Vorbereitungen für die Einführung in Europa laufen.