Für den Verkauf und die anschliessende Anmietung seines Forschungs- und Entwicklungsgebäudes am Hauptsitz erhält der Konzern 164 Millionen Franken. Das Gebäude wurde an ein privates Schweizer Unternehmen verkauft, teilte Idorsia am Dienstag mit. Ab dem 1. Oktober 2022 wird es von Idorsia zurückgemietet.