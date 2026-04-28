Quviviq legt weiter zu, Ausblick bestätigt

Mit dem Schlafmittel Quviviq geht es für Idorsia derweil weiter voran - mittlerweile ist es in 13 Ländern in Europa, Nordamerika, China und Japan erhältlich. Weitere Markteinführungen seien unter anderem für die Benelux-Staaten, Irland oder Mittel- und Osteuropa geplant, aber auch Vertriebspartnerschaften beispielsweise in Südamerika und im Nahen Osten. Das Unternehmen investiere stark, um den Weg des Mittels hin zum Blockbuster-Status zu beschleunigen.