Quviviq legt weiter zu, Ausblick bestätigt

Eine wichtige Rolle in der weiteren Strategie spielt denn auch der Hoffnungsträger Quviviq. Damit geht es für Idorsia weiter voran. Während es von Idorsia in Nordamerika und Europa vermarktet wird, ist es in wichtigen Märkten im asiatisch-pazifischen Raum und im Nahen Osten über Vertriebspartnerschaften erhältlich. Die Markteinführung in weiteren mittel- und osteuropäischen Ländern sei nach Abschluss der fortgeschrittenen Verhandlungen über eine Vertriebsvereinbarung geplant, während strategische Vertriebspartnerschaften in Lateinamerika und im Nahen Osten die geografische Reichweite und die kommerzielle Reichweite des Mittels weiter ausbauen sollen.