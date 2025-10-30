Zum Ende des dritten Quartals bleiben Idorsia nun noch liquide Mittel von 64 Millionen Franken. Ende des zweiten Quartals waren es 72 Millionen gewesen. Dieser Betrag umfasst laut Mitteilung nicht die verbleibenden 80 Millionen, die im Rahmen der neuen Kreditfazilität zur Verfügung stehen, sowie den Nettoerlös von 63 Millionen aus der am 10. Oktober 2025 erfolgreich abgeschlossenen Ausgabe neuer Aktien.