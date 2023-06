Die Resultate der Studie "Precision" wurden am Montag an der Europäischen Tagung für Hypertonie und kardiovaskulärem Schutz in Mailand vorgestellt, wie Idorsia gleichentags mitteilte. Die Präsentation habe auch eine Post-hoc-Analyse von Patienten mit hohem Risiko für kardiovaskuläre Ereignisse auf der Grundlage von nächtlichen Blutdruckwerten umfasst.