Die DEA begründe dies damit, dass diese Wirkstoffe keine körperliche oder psychische Abhängigkeit verursachten, teilte Idorsia am Dienstag mit. Eine Einstufung in die niedrigste Stufe für kontrollierte Substanzen könnte den Zugang für Patienten erleichtern und den administrativen Aufwand bei Verschreibung und Abgabe reduzieren.