CKD-Patienten hätten sehr begrenzte Behandlungsmöglichkeiten und ein hohes kardiovaskuläres und renales Risiko, heisst es in der Mitteilung von Idorsia vom Mittwoch. Die Studiendaten positionierten Aprocitentan als grundlegenden Fortschritt für diese Patientengruppe. Die nun veröffentlichte Analyse der «Precision»-Studiendaten fokussierte sich auf 147 Patienten mit CKD.