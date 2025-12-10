Demnach wurde das Medikament bei Patienten mit chronischer Nierenerkrankung (CKD) sowie resistentem Bluthochdruck gut vertragen und reduzierte zudem das Vorkommen des Proteins Albumin im Urin, einem wichtigen Marker für Nierenschäden.
CKD-Patienten hätten sehr begrenzte Behandlungsmöglichkeiten und ein hohes kardiovaskuläres und renales Risiko, heisst es in der Mitteilung von Idorsia vom Mittwoch. Die Studiendaten positionierten Aprocitentan als grundlegenden Fortschritt für diese Patientengruppe. Die nun veröffentlichte Analyse der «Precision»-Studiendaten fokussierte sich auf 147 Patienten mit CKD.
(AWP)