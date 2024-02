"Die Vorauszahlung von 350 Millionen verschafft uns die dringend benötigte Liquidität" wird Finanzchef André C. Muller in der Mitteilung zitiert. Idorsia habe wiederholt erklärt, dass es viele Bälle in der Luft habe. "Den ersten haben wir jetzt gefangen und arbeiten weiter an anderen, um die Zukunft von Idorsia zu sichern."