Die vor gut drei Wochen angekündigten Exklusivverhandlungen über die globalen Rechte an dem Produkt ziehen sich hin. Idorsia geht davon aus, dass die Unterzeichnung des Deals in diesem Jahr nicht mehr zustande kommt, erklärte das Unternehmen am Freitag in einem Communiqué. Die Verhandlungen mit der nicht genannten Partei dauerten noch an und Idorsia könne nicht garantieren, dass überhaupt eine Einigung erzielt wird.