Die Spatzen hatten es bereits vom Dach gepfiffen, dass das Unternehmen sich womöglich einmal mehr an seine Anleihengläubiger wenden müsse. Konkret wendet sich Idorsia nun an Inhaber der ausstehenden Wandelanleihe (ISIN: CH0426820350) mit einem Nennwert von 200 Millionen Franken und einem Wandlungspreis von 6,00 Franken pro Idorsia-Aktie. Die Anleihe wird am 17. Januar 2025 fällig.