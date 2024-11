Am Firmensitz in Allschwil bei Basel könnten bis zu 270 Jobs in der Forschung und Entwicklung sowie Unterstützungsfunktionen wegfallen, teilte das Unternehmen am Mittwoch mit. Idorsia will die Umstrukturierung, die bereits zum Abbau von mehr als einem Drittel der Stellen geführt hat, bis Jahresende abschliessen.