Zwar sei 2026 mit einem erneuten Anstieg der globalen Nachfrage zu rechnen, heisst es im Monatsbericht. Die IEA-Experten erwarten einen Zuwachs auf durchschnittlich 104,7 Millionen Barrel pro Tag. Für das laufende Jahr wird mit einer Nachfrage von 103,9 Millionen Barrel pro Tag gerechnet. Allerdings wird beim Angebot mit einem stärkeren Anstieg gerechnet. Hier erwarten die IEA-Experten für 2026 einen Zuwachs um 2,5 auf 108,7 Millionen Barrel pro Tag. Der zu erwartende Überschuss falle grösser aus, da führende Förderstaaten wie Saudi-Arabien und andere Mitglieder des Ölverbunds Opec+ die Produktion schneller als gedacht wiederaufnehmen, heisst es in dem Bericht.