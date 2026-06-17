Die russische Ölförderung ist im vergangenen Monat wegen verstärkter ukrainischer Angriffe auf die Energieinfrastruktur um rund fünf Prozent im Vergleich zum Vorjahr gesunken. Sie belief sich ‌auf ⁠8,7 Millionen Barrel pro Tag und lag damit zehn Prozent unter der Zielvorgabe für Mai, wie ⁠die Internationale Energieagentur (IEA) am Mittwoch mitteilte. Die Ukraine greife mit Langstreckendrohnen inzwischen auch weiter im russischen Landesinneren gelegene ‌Fördergebiete an, hiess es am Mittwoch im Monatsbericht der in ‌Paris ansässigen Agentur, die Industriestaaten in Energiefragen berät. ​Wegen der Angriffe senkte die IEA ihre Prognose für die russische Rohölförderung in diesem Jahr um 200.000 Barrel auf täglich 8,95 Millionen Barrel.