Für das laufende Jahr rechnet der Interessenverband westlicher Industriestaaten nur noch mit einem Anstieg der Nachfrage um durchschnittlich 680.000 Barrel (je 159 Liter) pro Tag, wie aus dem am Mittwoch in Paris veröffentlichten Monatsbericht hervorgeht. Zuletzt war ein Anstieg um 700.000 Barrel erwartet worden. Damit steht die IEA-Prognose im Widerspruch zur Prognose der Organisation erdölexportierender Länder (Opec), die ein stärkeres Wachstum der Nachfrage erwartet.