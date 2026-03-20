Es könne bis zu sechs Monate dauern, die Öl- und Gasflüsse aus der Golfregion wiederherzustellen. «Es wird für einige Anlagen sechs Monate dauern, bis sie wieder betriebsbereit sind, für andere noch viel länger», sagt er der «Financial Times».
Politiker und Märkte unterschätzten das Ausmass der Störung. Rund ein Fünftel der weltweiten Öl- und Gasversorgung sei in der Region blockiert.
Die IEA - die die Interessen der Ölverbraucherländer vertritt - bringt auch ein verstärktes Arbeiten im Homeoffice ins Spiel. Zudem regt sie eine Senkung des Tempolimits auf Autobahnen an. Sie empfiehlt, die erlaubte Höchstgeschwindigkeit um mindestens zehn Kilometer pro Stunde herabzusetzen.
Fatih Birol erklärte in Paris, dies sei «eine Liste sofortiger und konkreter Massnahmen», um den Verbrauch zu senken. Die IEA hatte bereits Anfang des Monats die Freigabe einer Rekordmenge von 400 Millionen Barrel Öl aus den strategischen Reserven beschlossen, um den Anstieg der Rohölpreise zu bekämpfen.
(Reuters)