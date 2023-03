"Für mich ist das ein Indiz dafür, dass man aus der Finanzkrise eben nicht die richtigen Lehren gezogen hat", sagte der Ökonom jüngst in Berlin. Das hätte man in der langen Phase des billigen Geldes gut machen können, doch sei diese Chance vertan worden. "Es wurde nicht das getan, was notwendig ist." Die Kapitalvorsorge bei Banken sei zwar erhöht worden. Aber das nutze nichts, wenn diese in grossem Umfang Staatseinleihen halten. "Dafür muss man kein Eigenkapital vorhalten", sagte Fuest. Die SVB hatte massiv in US-Staatsanleihen investiert, die wegen der steigenden Zinsen aber stark an Kurswert verloren haben.