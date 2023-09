Die Stimmung in der deutschen Exportindustrie ist so schlecht wie seit über drei Jahren nicht mehr. Das Barometer für die Exporterwartungen fiel im September auf minus 11,3 Punkte, von minus 6,5 Punkten im August, wie das Münchner Ifo-Institut am Dienstag zu seiner Unternehmensumfrage mitteilte. Nach dem fünften Rückgang in Folge liegt der Indikator nunmehr auf dem tiefsten Stand seit Mai 2020, als die Corona-Pandemie belastete. «Die Exportwirtschaft befindet sich in einer Schwächephase», sagte der Leiter der Ifo-Umfragen, Klaus Wohlrabe. «Die Ausfuhr in alle wichtigen Regionen ist gegenwärtig rückläufig.»