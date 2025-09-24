Die deutsche Wirtschaftsleistung war im zweiten Quartal um 0,3 Prozent geschrumpft. Auch die Aussichten für das Gesamtjahr sind mau. Die führenden Forschungsinstitute sagen der deutschen Wirtschaft Insidern zufolge in diesem Jahr nur ein Mini-Wachstum voraus. Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) werde voraussichtlich um 0,2 Prozent zulegen, wie die Nachrichtenagentur Reuters von mehreren mit der Sache vertrauten Personen erfuhr. Im nächsten Jahr sollte es dank mehr staatlicher Ausgaben aus dem Infrastrukturprogramm spürbar stärker bergauf gehen - mit einem BIP-Anstieg von 1,3 Prozent und 2027 mit plus 1,4 Prozent.