Ähnlich mahnend äusserte sich Chefvolkswirt Alexander Krüger von der Bank Bethman HAL: «Im tiefen Keller brennt noch Licht - auf dem niedrigen Niveau ist die bessere Stimmung aber kaum wahrnehmbar.» Die neue Eskalation ‌im Iran-Krieg dürfte ein besseres Ergebnis verhindert haben. «Auch das Reformpaket der Bundesregierung hat eine ​Stimmungsrakete nicht gezündet.» Die Laune der Unternehmen dürfte erst dann besser werden, wenn die Energiepreise deutlich fielen. «So oder so dürften Monate vergehen, bis die Stimmung das Niveau vor Ausbruch des Iran-Krieges erreicht», sagte der Experte. «Die Durststrecke ist also nicht vorüber.»