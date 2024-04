Die Wirtschaft steckt derzeit wegen sinkender Investitionen und einer Flaute am Bau im Konjunkturtal und schrumpfte Ende 2023 um 0,3 Prozent. Das Bruttoinlandsprodukt dürfte laut Bundesbank im ersten Quartal 2024 allerdings «leicht zugenommen haben». Damit bliebe Deutschland eine Rezession erspart. «Die Konjunktur in Deutschland hat sich etwas aufgehellt, eine durchgreifende Belebung ist aber noch nicht gesichert», erklärte die Bundesbank jüngst. Auch eine am Finanzmarkt viel beachtete Umfrage unter Einkaufsmanagern zeigte, dass die Wirtschaft die lange Durststrecke langsam hinter sich lassen könnte. Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck stellt am Nachmittag die neue Konjunkturprognose der Regierung vor. Wie Reuters berichtet hatte, dürfte die Schätzung für das BIP-Wachstum 2024 von 0,2 auf 0,3 Prozent erhöht werden.