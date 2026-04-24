Der Ifo-Index sank ⁠im April auf 84,4 Punkte, nach revidiert 86,3 Zählern im März, wie das Münchner Ifo-Institut am Freitag ‌zu seiner Umfrage unter rund 9000 Führungskräften mitteilte. Dies ist ‌der niedrigste Stand seit Mai 2020 - einer ​Zeit also, in der die Pandemie die Wirtschaft im Würgegriff hielt. Von der Nachrichtenagentur Reuters befragte Ökonomen hatten für April dieses Jahres nur mit einem Rückgang des Ifo-Barometers auf 85,5 Punkte gerechnet.