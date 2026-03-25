Israel und die USA ​bombardieren seit dem 28. ​Februar den Iran, der wiederum die Ölwirtschaft in mehreren Golfstaaten angreift. Das ‌hat die Energiepreise deutlich nach oben getrieben und schürt Sorgen vor anziehender Inflation und Lieferengpässen. Dies bremst die ​Wirtschaft ​in Deutschland und ⁠der Euro-Zone. Ökonomen haben bereits ihre ​Prognosen für die ⁠Konjunktur 2026 in Deutschland gesenkt. Eigentlich sollten die ‌Mehrausgaben der öffentlichen Hand für Infrastruktur und Verteidigung der Wirtschaft nach zwei Rezessionsjahren und einem Mini-Wachstum 2025 ‌wieder Schwung verleihen. Je nachdem, ​wie lange der Nahost-Krieg dauert, dürfte die Erholung spürbar schwächer ausfallen.