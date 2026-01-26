Die Stimmung in den Chefetagen der deutschen Unternehmen bleibt zum Jahresanfang gedämpft. ‌Der ‌Ifo-Geschäftsklimaindex verharrte im Januar auf dem Vormonatswert von 87,6 Punkten, wie das Münchner Ifo-Institut am Montag zu ​seiner Umfrage unter rund ‌9000 Führungskräften mitteilte. Von ‌der Nachrichtenagentur Reuters befragte Ökonomen hingegen hatten mit einem Anstieg auf 88,2 Zähler gerechnet. Die Firmen blickten etwas weniger skeptisch auf ihre Lage als ⁠zuletzt, bewerteten ihre Aussichten aber einen Tick ungünstiger. «Die deutsche Wirtschaft startet ohne Schwung ins neue Jahr» ​sagte Ifo-Präsident Clemens Fuest.