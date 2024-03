Die Wirtschaft ist derzeit wegen sinkender Investitionen und einer Flaute am Bau in einem Konjunkturtal. Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) schrumpfte von Oktober bis Dezember 2023 um 0,3 Prozent zum Vorquartal. Viele Fachleute und die Bundesbank gehen davon aus, dass die Wirtschaft auch im laufenden ersten Quartal schrumpft und damit in einer technischen, also vorübergehenden Rezession steckt. «Die konjunkturelle Erholung der deutschen Wirtschaft verzögert sich», erklärte die Bundesbank jüngst. Für 2024 erwartet die Bundesregierung nur ein mageres Wachstum von 0,2 Prozent.