Die Stimmung in den Chefetagen der deutschen Unternehmen hellt sich trotz ‌der anhaltenden ⁠Folgen des Iran-Konflikts überraschend auf. Der Ifo-Geschäftsklimaindex ⁠stieg im Mai auf 84,9 Punkte nach revidiert 84,5 Zählern ‌im April, wie das Münchner ‌Ifo-Institut am Freitag zu ​seiner Umfrage unter rund 9000 Führungskräften mitteilte. Von der Nachrichtenagentur Reuters befragte Ökonomen hatten mit einem Rückgang auf 84,2 Punkte gerechnet. Die Unternehmen waren ‌etwas zufriedener mit den laufenden Geschäften. Auch der Blick auf die kommenden Monate fiel weniger pessimistisch ​aus. «Die deutsche Wirtschaft stabilisiert sich vorerst, die ​Lage bleibt aber fragil», ​erklärte Ifo-Chef Clemens Fuest.