Im ersten Quartal 2025 hat die Wirtschaftsleistung mit 0,4 Prozent überraschend kräftig zugelegt. Dies habe vor allem an vorgezogenen Exporten in die USA vor Inkrafttreten der höheren Zölle gelegen, so das Institut. Aber auch der private Konsum und die Investitionen konnten erneut zulegen.