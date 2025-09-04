In diesem Jahr rechnet das Institut mit einem Mini-Wachstum von 0,2 Prozent, das wären 0,1 Prozent weniger als noch im Sommer erwartet. Die Zahl der Arbeitslosen könnte laut Ifo-Berechnung um 155.000 steigen, die Arbeitslosenquote auf 6,3 Prozent. Ihre Prognose für die deutsche Wirtschaft 2026 senkten die Forscher um 0,2 Punkte auf 1,3 Prozent. In den vergangenen beiden Jahren war Europas grösste Volkswirtschaft geschrumpft.