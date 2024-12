Der Einzelhandel zeigt sich zufrieden mit den Geschäften vor dem ersten Advent. Es sei ein anständiger Start in die heisse Phase des Weihnachtsgeschäfts, sagte HDE-Hauptgeschäftsführer Stefan Genth am Sonntag. «Allerdings zeigt sich derzeit kein einheitliches Bild.» Genth verwies auf eine Umfrage des Verbandes unter 276 Unternehmen. Überdurchschnittlich positiv sei die Lage bei grösseren Betrieben mit über zwei Millionen Euro Jahresumsatz sowie bei Händlern in zentralen Innenstadtlagen und städtischen Vororten.