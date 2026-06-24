Zu mehr Optimismus unter den Führungskräften dürfte das neue Rahmenabkommen zwischen den USA und dem Iran beigetragen haben. Bei den Verhandlungen in der Schweiz einigten sie sich den Vermittlern Pakistan und Katar ​zufolge mittlerweile auf einen Fahrplan für weitere Gespräche. Dieser soll innerhalb von ​60 Tagen zu einem dauerhaften Friedensabkommen führen. Noch immer hakt ​es jedoch bei der geplanten Öffnung der Strasse von Hormus - ein Nadelöhr im internationalen Öl- und Rohstofftransport.