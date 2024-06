«Es entsteht gerade neue Hoffnung», sagte Ifo-Konjunkturchef Timo Wollmershäuser. «Die deutsche Wirtschaft arbeitet sich langsam aus der Krise.» Das zweite Halbjahr 2024 dürfte deutlich besser ausfallen als das erste. Gleichzeitig werde die Inflation abflauen. Stiegen die Verbraucherpreise im vergangenen Jahr noch um 5,9 Prozent, so sollen sie im laufenden Jahr nur noch um 2,2 Prozent zulegen und im kommenden um 1,7 Prozent. «Im weiteren Verlauf des Jahres dürfte die Kaufkraft der privaten Haushalte weiter an Stärke gewinnen und die gesamtwirtschaftliche Erholung im Zuge der Normalisierung der Konsumkonjunktur an Tempo gewinnen», sagte Wollmershäuser.