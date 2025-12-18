Die langfristigen Wachstumsaussichten für die deutsche Wirtschaft trüben sich dem Kieler IfW-Institut zufolge weiter ein. Die Wachstumsrate des Produktionspotenzials dürfte von derzeit rund 0,5 Prozent auf etwa 0,3 Prozent bis zum Ende des Jahrzehnts sinken, heisst es in der am Donnerstag veröffentlichten Mittelfristprognose der Regierungsberater mit dem Titel «Wachstum verliert Substanz». Hauptgrund dafür sei die demografische Alterung, die das potenzielle Arbeitsvolumen schrumpfen lasse. Zudem trage der sogenannte Kapitalstock - wie Maschinen, Gebäude und Fahrzeuge - nur noch historisch niedrig zum Wachstum bei. Dies deuten die Forscher als Hinweis auf langjährige Standortschwächen.