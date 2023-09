Beratungen über Zukunft der Werften auf Konferenz in Bremen

Über die Zukunft des Marine-Schiffbaus geht es in der kommenden Woche auf der Nationalen Maritimen Konferenz in Bremen, an der auch Bundeskanzler Olaf Scholz und Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck teilnehmen wollen. "Es wäre gut, wenn die Regierung in der nächsten Woche auf der Nationalen Maritimen Konferenz sagen würde, es gebe zwar noch weitere Gespräche, wie wir es machen, aber grundsätzlich sind wir bereit, im Marine-Schiffbau eine stärke aktive Rolle zu spielen als in der Vergangenheit", sagte Friedrich.