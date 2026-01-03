In dem grössten Vergabeverfahren für den öffentlichen Nahverkehr in Europa geht es um ein Auftragsvolumen von rund 15 Milliarden Euro. Es umfasst den Betrieb mehrerer S-Bahn-Linien ab den 2030er Jahren für 15 Jahre, die Lieferung von 1.400 neuen Wagen und die Fahrzeugwartung für 30 Jahre. Den Zuschlag erhielt zunächst ein Konsortium aus Deutscher Bahn, Stadler und Siemens , das sich gegen Mitbewerber Alstom durchsetzte. Alstom legte dagegen Einspruch bei der Berliner Vergabekammer ein.