Am 26. Juni habe die SIX Exchange Regulation (SER) die Dekotierung sämtlicher Namenaktien der IGEA beim Regulatory Board beantragt, am 3. Juli sei dieses dem Antrag gefolgt, teilte die SER am Donnerstag mit. Die Dekotierung erfolgt demnach per 6. November, letzter Handelstag ist der 3. November. Der Dekotierungsentscheid ist nicht rechtskräftig und kann entsprechend innert 20 Börsentagen an die Beschwerdeinstanz weitergezogen werden.