Der Zusammenschluss soll erreicht werden, indem die RBCARE-Aktionäre ihre Aktien gegen Zeichnung neu ausgegebener Aktien im Rahmen einer zweckgebundenen Kapitalerhöhung von IGEA als Sacheinlage einbringen, erklärt das Unternehmen am Mittwoch in einer Mitteilung. Der Abschluss der Transaktion unterliege den üblichen Bedingungen, einschliesslich des Verbleibs von IGEA an der SIX.