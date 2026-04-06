Erneut Todesopfer im Iran und in Israel

Unterdessen setzten die USA und Israel ihre massiven Luftangriffe im Iran fort. In der Hauptstadt Teheran kamen nach Angaben der Nachrichtenagentur Mehr mindestens vier Menschen bei einem Angriff auf ein Wohngebiet ums Leben. Bei einem weiteren Bombardement von zwei Wohngebäuden südwestlich von Teheran starben laut Nachrichtenagentur Fars mindestens 13 Menschen. Bei einem Luftangriff auf ein Wohngebäude in der Stadt Qom im Zentrum des Landes seien zudem mindestens fünf Menschen getötet worden. Die Bergungsarbeiten dauerten in den frühen Morgenstunden noch an.