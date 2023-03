Die Ikarus-Symbolhaftigkeit ist bei der Credit Suisse offensichtlich und zieht sich durch die letzten 30 Jahre der Geschichte der Bank. Der Übermut der Bank-Manager überbordete in den 1990er Jahren mit dem Vorstoss ins Investmentbanking. Man wollte den grossen Wall-Street-Banken mächtig Konkurrenz machen. Das Ego wurde in der Finanzkrise gestärkt mit dem Verzicht auf Staatshilfe. In den letzten 15 Jahren nahm die Credit Suisse auch keine wesentliche Änderung an der Strategie vor – trotz verändertem Umfeld, trotz erodierenden Aktienkurses, trotz zahlreicher Warnungen.