Dagegen bringen die Anwälte die Credit Suisse vor, es sei die Markteinschätzung der IKB gewesen, die sich als “katastrophal falsch” erwiesen habe. Das massive Engagement der Bank in US-Subprime-Krediten führte zu einer Vertrauenskrise in die IKB, die schliesslich in einem Rettungspaket der Bundesregierung mündete.