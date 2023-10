Auftrieb erhofft sich das Management zudem vom Trend, dass die Menschen wegen der Inflation in den kommenden Monaten mit vielen Feiertagen weniger Geld in Restaurants ausgeben sondern in mehr Wohnqualität investieren. Olga Oncu, Leiterin des Ikea-Einzelhandels der Ingka Group sagte, Ikea könne davon profitieren, dass Menschen Feste wie Thanksgiving, Weihnachten und Silvester lieber zu Hause begingen. "Die Familien, die diese Ereignisse in der Vergangenheit möglicherweise im Urlaub oder in Restaurants gefeiert haben, feiern sie jetzt zu Hause, weil sie der Meinung sind, dass dies wirtschaftlich besser für sie ist."