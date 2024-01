Das weltweit aktive schwedische Möbelhaus Ikea will ungeachtet steigender Kosten durch Verzögerungen und Unterbrechungen von Lieferketten Preise senken. «Unsere Verpflichtung ist es, sicherzustellen, dass wir vorrangig in niedrigere Preise für unsere Kunden investieren», sagte Jesper Brodin, Chef der Ingka-Gruppe, der weltweit die meisten IKEA-Möbelhäuser gehören, am Montag im Vorfeld des Weltwirtschaftsforum in Davos auf einer Reuters-Veranstaltung. Die Ingka-Gruppe hat demnach von September bis November mehr als eine Milliarde Euro für Preissenkungen vorgesehen.