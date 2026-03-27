Nestlé habe beim Kauf 1992 keine Kenntnis gehabt und erst 2014 davon erfahren, betonten die Verteidiger am Freitag. Der Konzern habe die Deponien weder betrieben noch bewirtschaftet, zentrale Anklagepunkte seien daher unbegründet. Auch eine Verschmutzung von Böden und Gewässern mit Mikroplastik sei nicht nachgewiesen worden.