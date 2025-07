Temu ist sehr beliebt in Europa

Bei Kunden in Deutschland und Europa erfreut sich Temu grosser Beliebtheit. Der Anbieter zählt bereits zu den grössten Onlinehändlern in Deutschland. Mehrere Millionen Menschen in der EU nutzen das Portal. Es gilt unter EU-Digitalrecht als sehr grosse Online-Plattform (VLOP), da das Unternehmen gemeldet hatte, mehr als 45 Millionen aktive monatliche Nutzerinnen und Nutzer in der EU zu haben.