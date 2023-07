Chipsektor profitiert

Dresden hat dieses Thema in den letzten Jahren zu einer Priorität erklärt, was dem Chipsektor zugute kommt. Infineon, das vor kurzem den Grundstein für eine vierte Fabrik in der Stadt gelegt hat, beschäftigt in Sachsen Mitarbeiter aus mehr als 50 Ländern, während GlobalFoundries an seinem Standort in Dresden mehr als 40 Nationalitäten vertreten hat. Von den Studenten, die im vergangenen Jahr die 65 Plätze im Studiengang Nanoelectronic Systems an der TU Dresden belegten, kamen viele aus China und dem Iran. 57 Prozent waren Inder.